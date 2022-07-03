Военные предотвратили контрабанду наркотиков из Египта на 9 млн шекелей

Израильские военные изъяли крупную партию кокаина и гашиша, которую контрабандисты пытались переправить через египетскую границу. Задержаний не проводилось.

В воскресенье утром ЦАХАЛ предотвратил попытку контрабанду наркотиков на сумму около 9 миллионов шекелей через египетскую границу.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, солдаты по камерам наблюдения заметили четырех подозреваемых, приближавшихся к границе со стороны Египта и направили военных на место происшествия.

В результате операции было изъято около 70 килограммов кокаина и гашиша, стоимость которых оценивается в 9 миллионов шекелей.

По информации представителей армии, арестов произведено не было.

ЦАХАЛ утверждает, что египетские контрабандисты работают, перебрасывая запрещенные товары через границу израильтянам, которые затем продают наркотики в Израиле. В основном контрабандисты переправляют марихуану и гашиш с плантаций на Синайском полуострове, но иногда ввозятся и более тяжелые наркотики, такие как кокаин и героин.

Хотя в задачи ЦАХАЛа входит предотвращение контрабанды на израильско-египетской границе, военные обычно стараются избегать прямых столкновений с израильскими контрабандистами наркотиков, оставляя это полиции. В прошлом году зафиксировано несколько смертельных столкновений между израильскими войсками и контрабандистами наркотиков.

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