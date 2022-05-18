ЦАХАЛ задержал 14 подозреваемых в терроризме вчера вечером

Вчера вечером силы безопасности работали в ряде центров на территории Иудеи и Самарии, арестовывая разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности, в том числе в деревнях Аль-Хадер, Тель, Дейр-Истия, Звуба и Аль-Ямун.

Армия обороны Израиля подтвердила, что силы действовали во вторник вечером в Иудее и Самарии, арестовывая лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Операции проходили в деревнях Аль-Хадер, Тель, Дейр-Истия, Звуба и Аль-Ямун.

Всего во вторник вечером было задержано 14 разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Подозреваемые были доставлены на допрос силовиками.

Кроме того, во вторник вечером прошла совместная разведывательно-оперативная деятельность подразделений «Маглан» и «Шин Бет» в деревне Дура аль-Кара, в ходе которой были арестованы четверо разыскиваемых подозреваемых, к тому же членов ХАМАСа.

Напомним, сегодня произошли столкновения между солдатами ЦАХАЛа и палестинцами недалеко от Дженина.

Курсор ранее писал, что в сети появилась информация о том, что ночью в Ор-Йехуде неизвестные подорвали автомобиль. Мотивы происшествия неизвестны. На место прибыли сотрудники служб спасения и полиции.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты.

Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль.