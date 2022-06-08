ЦАХАЛ раскрыл деятельность Хизбаллы под прикрытием экологической организации

Армия обороны Израиля выявила скрытую деятельность Хизбаллы, которая велась под видом надзора защитников природы за изменениями окружающей среды.

Военные обвинили террористическую группировку Хизбалла в сборе разведывательных данных на территории Израиля под прикрытием группы экологов «Зеленые без границ».

Армия обороны Израиля выдвигала ранее несколько таких претензий, поскольку уже выявляла наблюдательные пункты разных неправительственных организаций, которые фактически использовались для ведения разведки и рекогносцировки террористической группировкой, поддерживаемой Ираном.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Авихай Адраи написал в Twitter: «Раскрыт новый пограничный разведывательный пункт террористов Хизбаллы для сбора разведданных на ливанской границе под прикрытием ассоциации «Зеленые без границ».

#عاجل كشف النقاب: موقع استطلاع أمامي جديد لحزب الله الإرهابي لجمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية تحت غطاء جمعية #أخضر_بلا_حدود — صور جديدة توثق نشطاء #حزب_الله في الموقع بما يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1701 pic.twitter.com/SQBrkmIU2n — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2022

Адраи приложил несколько фотографий, где члены Хизбаллы фотографируют и наблюдают за израильской границей. Глава Северного командования ЦАХАЛа заявил, что Хизбалла недавно активизировала возле границы строительство военной инфраструктуры.

«Курсор» писал ранее, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе.

Также мы передавали, что Хизбалла угрожает Израилю большой войной.