ЦАХАЛ раскрыл деятельность Хизбаллы под прикрытием экологической организации

19:23, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
хизбалла ливан фото
Фото: Haim Azulay /Flash90

Армия обороны Израиля выявила скрытую деятельность Хизбаллы, которая велась под видом надзора защитников природы за изменениями окружающей среды.

Военные обвинили террористическую группировку Хизбалла в сборе разведывательных данных на территории Израиля под прикрытием группы экологов «Зеленые без границ».

Армия обороны Израиля выдвигала ранее несколько таких претензий, поскольку уже выявляла наблюдательные пункты разных неправительственных организаций, которые фактически использовались для ведения разведки и рекогносцировки террористической группировкой, поддерживаемой Ираном.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Авихай Адраи написал в Twitter: «Раскрыт новый пограничный разведывательный пункт террористов Хизбаллы для сбора разведданных на ливанской границе под прикрытием ассоциации «Зеленые без границ».

Адраи приложил несколько фотографий, где члены Хизбаллы фотографируют и наблюдают за израильской границей. Глава Северного командования ЦАХАЛа заявил, что Хизбалла недавно активизировала возле границы строительство военной инфраструктуры.

«Курсор» писал ранее, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе. 

Также мы передавали, что Хизбалла угрожает Израилю большой войной.

 

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Автор материала:
Орли Шендт
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