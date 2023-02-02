ЦАХАЛ ударил по Газе: опубликованы официальные данные и фото

Армия заявляет, что объекты по хранению химикатов для ракет и для производства оружия поражены.

Военные самолеты ВВС Израиля совершили боевые вылеты в секторе Газа сегодня рано утром в ответ на ракетный обстрел юга Израиля. Тем временем в Сдероте и близлежащих городах прозвучала новая ракетная тревога, заявили военные.

Армия обороны Израиля заявила, что ее самолеты бомбили место, где террористическая группировка ХАМАС хранит химические вещества, используемые для изготовления ракет. Армия сообщила, что ракета также нанесла удар по объекту, на котором группировка производила оружие.

מטוסי קרב תקפו הלילה אתר ייצור ואחסנת חומרי גלם כימיים המשמש את מערך הייצור הרקטי של ארגון הטרור חמאס, ואתר לייצור אמצעי לחימה, הממוקמים שניהם במרכז רצועת עזה. התקיפה בוצעה בתגובה לשיגור הרקטה, שיורטה על ידי לוחמי ההגנה האווירית מוקדם יותר היום, משטח רצועת עזה לשטח ישראל>> pic.twitter.com/FvpUxJaHmM — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 2, 2023

Палестинское информационное агентство Shehab сообщило, что Израиль бомбил «объекты сопротивления» в центральной части сектора Газа.

На кадрах, опубликованных палестинскими СМИ, видно, как среди густонаселенного прибрежного анклава взрываются огненные шары.

فيديو| غارات إسرائيلية على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/uf4wjJ70wS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 2, 2023

«Это серьезный удар по способности ХАМАСа укрепляться и вооружаться», — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Израильские бомбардировки произошли через несколько часов после того, как ракета, запущенная в сторону южного города Сдерот в среду вечером, была перехвачена системой ПВО «Железный купол», сообщили в ЦАХАЛе.

Сирены снова сработали в Сдероте незадолго до 3 часов ночи, когда Израиль нанес авиаудары. Военные заявили, что выясняют, что вызвало тревогу.

По словам медиков, во время более раннего ракетного обстрела женщина в возрасте 50 лет получила легкие ранения, поскользнувшись, когда бежала к бомбоубежищу в Сдероте. Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила ее в ближайшую больницу для лечения.

По сообщению муниципалитета Сдерота, крупный осколок нанес незначительные повреждения дороге.

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