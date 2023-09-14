ЦАХАЛ вводит полную блокаду Иудеи, Самарии и сектора Газа на время праздников

В связи с празднованием Рош ха-Шана ЦАХАЛ объявляет о введении временной блокады на палестинские территории в Иудее и Самарии. Также будут закрыты пограничные переходы в секторе Газа.
Об этом пишет "Детали".
Блокада начнется в ночь с четверга на пятницу, 15 сентября, в 23:59 и продлится до воскресенья, 23:59. Вопрос о блокаде на последующую неделю и другие праздники будет решен позже на основе оценки безопасности ситуации.
Представитель ЦАХАЛа отметил, что во время блокады разрешен пропуск только для гуманитарных и медицинских ситуаций, при наличии исключительных обстоятельств и разрешения координатора правительства на палестинских территориях.
Принято решение о введении блокады из-за увеличивающегося числа предупреждений о возможных терактах, которых достигается около 200 в среднем. ЦАХАЛ и ШАБАК предупредили правительство о высокой вероятности террористических актов, особенно в Иерусалиме, где планируются массовые события.
Было также принято решение о размещении дополнительных 1000 полицейских на местах массового скопления людей. Впервые вооруженные сотрудники безопасности будут расположены в каждой синагоге столицы, в заранее определенных местах и после соответствующего инструктажа.
Правозащитная организация «Еш Дин» отреагировала на это решение, заявив, что коллективное наказание палестинцев также неприемлемо, как и коллективное наказание поселенцев, и что принятые правительством меры приведут к нарушению повседневной жизни миллионов людей.
Отметим, в Иерусалиме все синагоги будут окружены вооруженной охраной на время праздников.