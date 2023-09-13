В Иерусалиме все синагоги будут окружены вооруженной охраной - с чем это связано

Правоохранители усилили меры безопасности в столице нашей страны.

На фоне возрастающих разведданных о возможном усилении террористической угрозы, иерусалимская полиция принимает дополнительные меры безопасности во время праздников. Каждая синагога в городе будет охраняться вооруженными полицейскими.

Об этом сообщает "Сегодня в Израиле".

По словам начальника иерусалимского округа полиции Дорона Турджемана, это решение принято в свете усиления напряженности как в Иудее, так в Самарии и восточной части Иерусалима.

"В период праздников мы сталкиваемся с увеличением предупреждений и угроз всех видов", - заявил Турджеман.

Он добавил, что только с начала 2023 года полиция предотвратила 31 нападение в Иерусалиме.

"Вчера нам удалось изгнать восемь человек с Храмовой горы. Более 110 человек находятся под стражей по подозрению в подстрекательстве и враждебной деятельности", - сказал он.

В последние годы Иерусалим стал свидетелем серии смертельных террористических атак, включая нападения на синагоги. Например, в начале этого года в районе Неве-Яаков в Иерусалиме произошло нападение, в результате которого погибли семь человек, трое получили ранения, прежде чем террорист был уничтожен, а второй нападавший смог скрыться.

Накануне израильтян предупредили о возможных терактах в праздничные дни. На фоне этой угрозы силовики представили сценарий на случай, если ракеты полетят с севера и юга одновременно.