ЦАХАЛ задержал брата Закарии Збейди

15:15, Сегодня
Новости Израиля
военнослужащий цахала фото
Фото: depositphotos.com

Военные проводят операцию в Дженине.

В воскресенье днем силы ЦАХАЛа вошли в Дженин для задержания подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом информирует портал Israel Info.

По сообщениям палестинских источников, в дженинском лагере беженцев задержан Джибрил Збейди, брат бывшего «шерифа Дженина» Закарии Збейди, который пытался бежать из тюрьмы Гильбоа в сентябре 2021 года.

«В лагере беженцев прогремел взрыв. Вооруженные боевики оказывают сопротивление, из домов ведут огонь по солдатам ЦАХАЛа. «Исламский джихад» передает, что его боевики ведут «ожесточенный бой» с солдатами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пострадавших с израильской стороны нет. По информации палестинского Минздрава, в больницу Дженина привезли двоих тяжелораненых.

Как сообщал Курсор, террорист Закария Збейди подал в БАГАЦ петицию о том, чтобы его поместили в те же условия содержания, в которых он находился до побега.

Ранее Курсор информировал о том, что заключенные Палестинского исламского джихада приостановили голодовку после достижения соглашения с израильскими властями.

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