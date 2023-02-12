ЦАХАЛ задержал брата Закарии Збейди

В воскресенье днем силы ЦАХАЛа вошли в Дженин для задержания подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом информирует портал Israel Info.

По сообщениям палестинских источников, в дженинском лагере беженцев задержан Джибрил Збейди, брат бывшего «шерифа Дженина» Закарии Збейди, который пытался бежать из тюрьмы Гильбоа в сентябре 2021 года.

«В лагере беженцев прогремел взрыв. Вооруженные боевики оказывают сопротивление, из домов ведут огонь по солдатам ЦАХАЛа. «Исламский джихад» передает, что его боевики ведут «ожесточенный бой» с солдатами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент пострадавших с израильской стороны нет. По информации палестинского Минздрава, в больницу Дженина привезли двоих тяжелораненых.

ג’נין לפני זמן קצר, בצהרי היום כניסת כוחות גדולים לעיר ולמחנה הפליטים, דיווחים על חילופי ירי לרבות ירי לעבר בית, נשמע פיצוץ עז במקום. pic.twitter.com/WadBd4Qpbq — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) February 12, 2023

Как сообщал Курсор, террорист Закария Збейди подал в БАГАЦ петицию о том, чтобы его поместили в те же условия содержания, в которых он находился до побега.

Ранее Курсор информировал о том, что заключенные Палестинского исламского джихада приостановили голодовку после достижения соглашения с израильскими властями.