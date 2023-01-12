ЦАХАЛ завершил расследование гибели солдата от дружественного огня

Сегодня, в четверг, начальнику Генерального штаба подполковнику Авиву Кохави были представлены выводы комиссии, созданной после гибели покойного старшего сержанта Натана Фитусси в результате выстрела другого солдата 15 августа 2022 года.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Покойный старший сержант Натан Фитусси был убит во время оперативных действий на защитном барьере Иудеи и Самарии. После его смерти командующий Центральным командованием MG Иегуда Фукс приказал создать специальный комитет экспертов во главе с полковником Лироном Битоном.

Комитету было поручено изучить факторы, способствующие инциденту, сделать выводы и сформулировать рекомендации для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Это было сделано в дополнение к официальному расследованию инцидента.

Командное расследование было представлено начальнику Генштаба после того, как оно было завершено два месяца назад. Выводы экспертной комиссии, которые были представлены начальнику Генерального штаба сегодня (четверг), подтвердили важность того, как организуются и назначаются рутинные миссии на защитном барьере, и уровень, на котором они выполняются.

Комитет подчеркнул важность предоставления ресурсов для обучения и управления оперативной рутиной на всех уровнях командования. Выводы, сделанные комитетом, будут применяться и реализовываться в различных миссиях и учебных программах АОИ.

Обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются Военной полицией. Результаты расследования будут представлены на рассмотрение в Генеральную военную прокуратуру.

Начальник Генерального штаба получил рекомендации и выводы, сделанные комиссией, выразил глубокую скорбь в связи с происшедшим и распорядился провести всестороннее применение извлеченных уроков. АОИ выражает свои соболезнования семье покойного старшего сержанта Натана Фитусси и будет и впредь поддерживать их.

«Курсор» сообщал, что Кохави покидает пост начальника штаба ЦАХАЛа, но есть нюанс.