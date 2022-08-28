ЦАХАЛ заявил о значительном усилении попыток контрабанды наркотиков и оружия

Израильской полиции в этом году удалось пресечь около 40 операций по контрабанде наркотиков.

С начала 2022 года произошло заметное увеличение масштабов попыток контрабанды наркотиков и оружия в Израиль на границах с Иорданией и Египтом, а также увеличение масштабов противодействия. Благодаря слаженной работе ЦАХАЛа израильской полиции (подразделение «Маган», подразделение «ИГАЛ» и другие подразделения) и других органов безопасности в этом районе удалось пресечь множество попыток контрабанды товаров на границе.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа.

Только этом году было пресечено около 40 операций по контрабанде наркотиков на сумму около 135 миллионов шекелей. Также на границе с Иорданией было пресечено 18 попыток контрабанды боеприпасов, в ходе которых было изъято около 300 единиц оружия.

Кроме того, в формировании «Адом» (80), защищающем границы с Египтом и Иорданией, в последние месяцы была реализована концепция «защиты цвета», призванная повысить защищенность жизненно важных объектов и максимально увеличить активность защитных сил на больших территориях.

Ранее «Курсор» писал о том, что ЦАХАЛ находится в состоянии готовности к провокации Хизбаллы, поскольку Израиль и Ливан заявили о приближении морской сделки.