ЦАХАЛ готов к возможному нападению Хизбаллы

ЦАХАЛ находится в состоянии готовности к провокации Хизбаллы, поскольку Израиль и Ливан заявили о приближении морской сделки.

Силы безопасности Израиля находятся в состоянии повышенной готовности у северной границы на фоне опасений, что террористическая группировка «Хизбалла» может попытаться совершить нападение, чтобы саботировать переговоры между Израилем и Ливаном по спору о морской границе, стороны, как сообщается, приближаются к соглашению.

Израиль и Ливан уже более года ведут переговоры при посредничестве США, направленные на урегулирование спора о правах на морские месторождения, которые, как считается, богаты природным газом.

Обе страны претендуют на около 860 кв.км. Средиземного моря. Ливан также утверждает, что газовое месторождение Кариш находится на спорной территории в рамках продолжающихся переговоров о морской границе, в то время как Израиль утверждает, что оно находится в его международно признанных экономических водах.

«Хизбалла», поддерживаемая Ираном, решительно выступает против любых уступок в переговорах с Израилем. Его лидер Хасан Насралла постоянно угрожал атаковать израильские морские объекты.

В июле ЦАХАЛ заявил, что сбил три беспилотника «Хизбаллы», запущенных по газовой вышке на одном из спорных месторождений.

Представители израильской обороны опасаются, что Насралла, возможно, пытается еще раз спровоцировать Израиль в надежде получить признание за любые израильские уступки до того, как соглашение будет подписано, сообщили в новостях Channel 12 без ссылки на источник. В сообщении говорится, что стороны близки к подписанию соглашения.

Амос Ядлин, экс-глава израильской разведки, предупредил, что «Хизбалла» становится слишком самоуверенной в своих провокациях. По его словам, террористическая группировка рискует переиграть и спровоцировать конфликт с Израилем, подобный наращиванию потенциала перед последней войной между Израилем и «Хизбаллой» в 2006 году.

Посол США в сделке Амос Хохштейн ранее в этом месяце заявил, что он «оптимистичен» в отношении сделки, а глава МИД Ливана в конце прошлого месяца заявил , что настроен более оптимистично, чем когда-либо, в отношении переговоров.

Спор о морской границе длится более десяти лет. В 2012 году Ливан отклонил американское предложение получить 550 кв.км. или почти 2/3 площади, в то время как Израиль получил бы оставшуюся треть. Спорная территория охватывает газовое месторождение Кариш и месторождение Кана.

Последний раз Ливан и Израиль воевали в 2006 году, у них нет дипломатических отношений, и их разделяет линия прекращения огня, патрулируемая ООН.

Ранее Курсор писал, что лидер Хизбаллы заявил, что сделка с Ираном не остановит нападения на Израиль. Лидер «Хизбаллы» заявил, что террористическая группировка будет продолжать настаивать на своих требованиях относительно морских «прав» Ливана.

Наша редакция писала, что Хизбалла выступила с новым предупреждением в адрес Израиля. Глава вооруженного движения Ливана «Хизбалла» Хасан Насралла предостерег от любых попыток Израиля распространить свои действия против палестинских боевиков на Ливан.

Угроза Насраллы: Хизбалла держит весь Израиль в зоне досягаемости своих ракет. Хасан Насралла подробно описывает возможности «Хизбаллы».

Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном.

Сообщалось, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом.

Наша редакция писала, что Бени Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле.