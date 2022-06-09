Центральное командование подписало приказ о сносе дома одного из террористов из Элада

В начале мая один арабский террорист с топором напал на прохожих, а другой террорист стрелял с пистолета. В последствии теракта погибло три человека.

Центральное командование сегодня подписало приказ о бойкоте и сносе дома, в котором жил террорист Асад аль-Рафаи.

Об этом сообщает Maariv.

Приказ был издан после того, как заявление, поданное семьей террориста, было отклонено.

Кроме того, Центральное командование заявило о намерении снести дом, в котором проживал второй террорист, участвовавший в нападении, Цабхи Абу Шакир.

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