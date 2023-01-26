Цены на энергоносители в Израиле самые высокие за последние девять лет

С начала 2022 года цены выросли на 20 процентов.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, цены на энергоносители в Израиле являются самыми высокими за девять лет, начиная с ноября 2014 года.

Об этом пишет Jpost.

Цены на энергоносители в прошлом месяце подскочили в среднем на 6 процентов в результате повышения цен на электроэнергию, отмены акцизной скидки на бензин, после чего цена литра бензина увеличилась на 9 агурот до 6,94 шекеля, а также роста курса доллара. В частности с начала прошлого года цены выросли на 20 процентов.

Расходы домохозяйств в Израиле на электричество, топливо и газ для приготовления пищи выросли за последний год на 200 шекелей и составляют в среднем 1910 шекелей в месяц.

Затраты на энергию привели к дополнительным расходам в размере 6,5 миллиарда шекелей для всех израильских домохозяйств. Еще одна разочаровывающая цифра заключается в том, что 50 процентов расходов на энергию приходится на налоги.

Например, акциз на автомобильный бензин в настоящее время составляет 62 процента от цены каждого литра. Предыдущее и новое правительства не остались равнодушными к росту стоимости жизни и его негативным последствиям. В течение 2022 года было поделено повышение тарифов на электроэнергию, снижен акциз и теперь власть пытается в очередной раз поделить повышение тарифов на электроэнергию.

Председатель Израильского института энергетики и окружающей среды Йосси Розен считает, что расходы можно было бы сократить, если бы правительство уменьшило бремя налога на энергию для домашних хозяйств, например, акцизного налога на бензин.

Тем не менее он отмечает, что благодаря открытию новых месторождений газа темпы роста цен в Израиле значительно ниже, чем в Европе и США. Одним из результатов роста цен является увеличение дивидендов производителей энергоресурсов до рекордных$415,9 млрд долларов в третьем квартале.

«Курсор» писал ранее, что 25 января Управление по электроэнергии сообщило, что в следующем месяце тарифы на электроэнергию для израильтян повысятся на 6,7 процента, что на 1,5 процента меньше, чем было заявлено ведомством раньше.