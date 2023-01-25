Израильтянам рассказали, что будет с ценами на электроэнергию в феврале

Сегодня, 25 января, Управление по электроэнергии сообщило, что в следующем месяце тарифы на электроэнергию для израильтян повысятся на 6,7 процента, что на 1,5 процента меньше, чем было заявлено ведомством раньше.

Две недели назад министр финансов Смотрич пообещал, что стоимость тарифа удастся снизить на 2,5 процента меньше заявленного, но пока это удалось сделать только на 1,5 процента благодаря продлению отмены акцизного налога на уголь. Глава ведомства отметил, что найден источник, позволяющий снизить цены еще на 1 процент, но пока решение не найдено.

По новым расценкам, киловатт-час будет стоить 0,526 шекеля. Это значит, что расход на электроэнергию средней семьи в месяц увеличится с 352 шекелей в 2022 году до 376 в этом году.

Отметим, что на сегодняшний день 23 процента электроэнергии в стране вырабатывают станции, работающие на угле. 68 процентов электростанций работают на природном газе. Остальную долю электроэнергии Израиль получает из источников возобновляемой или альтернативной энергетики, в числе которой солнечные электростанции.

«Курсор» писал ранее, что министерство финансов во вторник, 10 января, опубликовало для общественного обсуждения проект указа о снижении акцизного налога, применимого к углю. Целью такого шага должно стать недопущение роста тарифа на электроэнергию.

Еще мы писали, что министр финансов Бецалель Смотрич подписал приказы о снижении налогов на бензин в размере, который, как ожидается, с 22 января снизит цену литра бензина на 10 агор.