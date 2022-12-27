Цены на рецептурные лекарства существенно снизятся — Минздрав

Удешевление будет касаться медпрепаратов как для детей, так и для взрослых.

С 1 января 2023 года максимальные цены более чем на 1500 рецептурных лекарств с контролируемыми патентами снизятся в среднем на 7,47% по сравнению с их ценой в 2022 году.

Об этом сообщает портал Maariv со ссылкой на заявление заместителя директора по планированию, составлению бюджета и ценообразованию Минздрава Хаима Хупперта.

По его словам, снижение граничного уровня цен будет касаться препаратов как для детей, так и для взрослых.

Как сообщал Курсор, Министерство здравоохранения выпустило предупреждение для широкой общественности с просьбой не использовать поддельные ампулы Pregnyl® 5000 МЕ, которые были ввезены контрабандой из Турции. Лекарства изъяли в ходе правоохранительной операции.

Оригинальный препарат является рецептурным препаратом, предназначенным для лечения бесплодия, и его необходимо покупать в аптечных сетях и известных аптеках.

В Минздраве заявили, что после пресечения контрабанды лекарств, запрещенных к употреблению в Израиле, лабораторные исследования подтвердили, что ампулы – подделка. Их использование может нанести вред здоровью и вызвать побочные эффекты.

Также Курсор писал о том, что в Израиле усугубляется проблема с нехваткой лекарств. Дефицит обычных лекарств наблюдается не только в Израиле, но и в мире. Это привело к повышению цен на стандартные лекарства, особенно обезболивающие и жаропонижающие лекарства.

Это глобальное явление связано с тем, что очень немногие страны имеют полный цикл и сами производят все лекарства на своей территории. Большинство стран, включая Израиль, не производят лекарства самостоятельно, поэтому наблюдается зависимость от мировых цепочек поставок.