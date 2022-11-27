В Израиле усугубляется проблема с нехваткой лекарств: каковы причины

Глобальный фармацевтический кризис привел к подорожанию и даже к острой нехватке лекарств. Например, в аптеках пропали жаропонижающие препараты.

Дефицит обычных лекарств наблюдается не только в Израиле, но и в мире. Это привело к повышению цен на стандартные лекарства, особенно обезболивающие и жаропонижающие лекарства.

Об этом сообщает Mako.

Это глобальное явление связано с тем, что очень немногие страны имеют полный цикл и сами производят все лекарства на своей территории. Большинство стран, включая Израиль, не производят лекарства самостоятельно, поэтому наблюдается зависимость от мировых цепочек поставок.

Коронавирус, война на Украине и последовавший за ней энергетический кризис вызвали критическую нехватку сырья.

Больше всего министерство здравоохранения беспокоит то, что новая ситуация выльется в подорожание лекарств. Среди пропавших лекарств указаны: парацетамол, лекарства от простуды и кашля, лекарства от ангины и другое. В большинстве отделений или на интернет-сайтах невозможно было приобрести некоторые виды парацетамола и другие лекарства.

В Гистадруте заявили, что фармацевтические компании объявили о прекращении сбыта еще 15 препаратов, включая лекарство от диабета, СДВГ, обезболивающее и многое другое.

В ответ министерство здравоохранения отозвало Постановление 29, которое позволяет сократить ввоз дефицитных лекарств и должно облегчить обременительную бюрократию, связанную с ввозом лекарств в Израиль. Однако чиновник в системе здравоохранения утверждает: «Эта мера далека от необходимого ответа».

Компания Teva, которая отвечает за сотни лекарств и продуктов в самых разных терапевтических областях, объяснила, что сталкивается с проблемами непрерывной поставки сырья и упаковки в рамках глобального кризиса, вызванного коронавирусом.

Ранее Курсор писал, что минздрав прокомментировал чрезвычайный инцидент с прививками в Холоне.