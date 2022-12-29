Церемония приведения правительства к присяге завершилась, штаб Нетаниягу переезжает в канцелярию премьер-минис

За новым премьер-министром наблюдала его супруга и сын.

В офисе Биньямина Нетаниягу говорят, что он начал переходить из кабинета лидера оппозиции в кабинет премьер-министра.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Все новые министры 37-го правительства Израиля уже приведены к присяге, и сегодняшняя сессия Кнессета завершилась. В четверг, 29 декабря, Нетаниягу принес присягу и стал премьер-министром, начав свой шестой срок. Здесь смотрите видео с Кнессета.

В этот момент его жена Сара стояла и аплодировала из галереи Кнессета, где его сын Яир записывал этот момент на свой телефон. Нетаниягу обнял новый спикер Кнессета Амир Охана.

Предшественник Нетанияну Яир Лапид впоследствии покинул пленум, не пожав ему руки. Нетаниягу занял свое место в первом ряду Кнессета лицом к трибуне, где до недавнего времени сидел лидер Еш Атид.

Остальные вступающие в должность министры начали один за другим приводиться к присяге. Среди них Рон Дермер, бывший посол Израиля в США и близкий помощник Нетаниягу. Дермер, который не является депутатом Кнессета, назначен министром по стратегическим вопросам.

Нетаниягу пообещал, что его право-религиозная коалиция обеспечит политическую стабильность после пяти последних выборов, которые потрясли страну с 2019 года. Доверие к правительству подтверждают 63 из 64 членов коалиции (депутат Яаков Теслер находится за границей) против 54 в 120-местном Кнессете.

Ранее посол США в Израиле Том Нидес поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с приведением к присяге правительства. Он сказал, что отношения между Иерусалимом и Вашингтоном будут и впредь поддерживаться и даже укрепляться.

«Курсор» сообщал, что Ави Маоз выступил на пленуме Кнессета перед тем, как стать заместителем министра, отвечающего за орган «еврейской идентичности».