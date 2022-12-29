Маоз в Кнессете: Словно вот-вот начнутся сталинские чистки

Лидер партии Ноам Ави Маоз выступил на пленуме Кнессета перед тем, как стать заместителем министра, отвечающего за орган «еврейской идентичности».

По его словам, недавние сообщения о том, что его партия составляет списки представителей СМИ-геев и «левых» сотрудников Министерства юстиции, являются не более чем попыткой СМИ «оклеветать, демонизировать и пристыдить» его.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Маоз утверждает, что не имеет ничего против отдельных ЛГБТ-людей и действует только против «ЛГБТ-изма как повестки дня и как политического движения», а также против левой идеологии, а не отдельных левых. По его словам, именно поэтому он вскоре проголосует за назначение открытого гея члена парламента от Ликуда Амира Оханы спикером Кнессета.

Политик обвинил СМИ в том, что они «целенаправленно и злонамеренно пытаются изобразить меня как человека, который борется против определенных лиц. Словно вот-вот начнутся сталинские чистки или хотя бы маккартистские гонения. Конечно, реальность полная противоположность».

Он добавил, что списки «представляют собой просто лекционные материалы, собранные с новостных веб-сайтов, чтобы показать влияние в различных общественных системах», — говорит он.

Известно, что издание «Едиот Ахронот» на прошлой неделе опубликовало списки, подготовленные анти-ЛГБТК-партией в 2019 году, в качестве внутреннего документа, вызвав широкое осуждение. Яир Лапид резко раскритиковал Маоза, назвав его «темным расистом, который ведет «черные списки» ЛГБТ и активистов женских организаций, а теперь будет отвечать за образовательные программы наших детей».

По этому вопросу также высказалась председатель партии «Авода» Мерав Михаэли, назвав «черные списки» Ави Маоза «светлыми списками», потому что в них включены люди, распространяющие толерантность, равные права и возможности. Лидер партии Ноам не обделил это вниманием.

«Курсор» сообщал о полном составе нового правительства Нетаниягу.

Помимо этого с обращением к Кнессету выступил Бен-Гвир, пообещав бороться и победить.