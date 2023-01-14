Ципи Ливни на протесте: Никто не может быть выше закона, даже премьер-министр

Бывший депутат Ципи Ливни вышла на сцену, чтобы обратиться к антиправительственным демонстрантам в Тель-Авиве.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам Липни, бывшего министра юстиции при Биньямине Нетаниягу, новое правительство борется с судами, чтобы править без ограничений. Она клянется, что противники правительства не отступят.

«В Израиле никто не будет выше закона, даже премьер-министр. Вместе мы защитим государство, потому что оно для всех нас», — заявилаЛипни.

Обращаясь к законодателям, продвигающим судебную реформу, политик говорит, что «история не забудет».

В прошлом месяце Липни заявила, что члены нового правительства «уничтожат израильскую демократию» и продвигают мировоззрение, которое не соответствует ее взглядам. По ее словам, большая часть израильтян отдала голос за новое правительство, но она утверждает, что идея о том, что «большинство может делать все, что захочет», является недемократичной.

«Большинство не может решить, что следующие выборы будут через 10 лет вместо четырех, и общественность не может решить, что полиция будет политической, и общественность не может решить отменить суды, и не может решить, что если правительство причинит мне вред, мне не к кому будет обратиться. В условиях демократии у большинства есть выбор, но есть границы и ограничения, и за это нужно бороться», ‒ добавила она.

«Курсор» сообщал, что новый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир удовлетворен тем, что демонстранты не используют нацистскую символику.

Помимо этого журналисты пишут, что в Иерусалиме, где уже собралось 5 тысяч демонстрантов, полицейский атаковал протестующего.