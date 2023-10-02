Правоохранители усилили в столице патрулирование и развернули по всему городу группы резервистов.

Из-за возросшей угрозы со стороны террористических организаций, связанной с "нарушением статуса-кво на Храмовой горе", полиция Иерусалима приняла дополнительные меры безопасности в связи с проведением церемонии Благословения Коэнов, которая состоится сегодня утром у Стены Плача.

Об этом сообщает "Новости Израиля".

Сотни полицейских, бойцов МАГАВ и резервистов были развернуты по всему городу, особенно в Старом городе, где были установлены полицейские посты для проведения проверок и регулирования потока верующих, ожидающих прибытия на площадь перед Стеной Плача.

В связи с этим, транспортным средствам запрещен въезд в Старый город и движение по близлежащим дорогам, таким как объездная дорога Старого города, Дерех Маале ха-Шалом, Яффские ворота, Гефсимания - Дерех ха-Офел, улицы Рокфеллер и Султан Сулейман.

Местные жители также просят не использовать личный транспорт и вместо этого пользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать лишнего потока на дорогах в этом районе.

Полиция призывает общественность быть бдительными и сообщать о любых подозрительных событиях или объектах по горячей линии полиции 100.

Ранее по всему Иерусалиму полиция вводила ограничения. Так, на несколько дней полиция по всему городу развернула посты, чтобы не допустить транспортного движения, нарушающего Йом Кипур.