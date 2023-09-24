По всему Иерусалиму полиция введет ограничения – что нужно знать израильтянам

В один из дней гражданам рекомендуют носить разрешенное законом огнестрельное оружие.

По всему Иерусалиме разместят посты полиции, чтобы не допустить транспортного движения, нарушающего Йом Кипур.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Кроме этого, правоохранители постоянно будет находиться в состоянии боевой готовности для предотвращения беспорядков и подозрительной деятельности. Правительство введет день поста в воскресенье вечером из-за роста напряженности на границах Ливана и Газы, а также череды терактов в Иерусалиме и контртеррористических операций на территории Иудеи и Самарии.

Полицейские призывают израильтян быть бдительными и сразу сообщать, если они стали свидетелями странного или необычного события, либо же нашли подозрительные предметы. В среду, 27 сентября, общественности рекомендуют носить разрешенное законом огнестрельное оружие в Судный День.

В субботу вечером работники полиции и пограничной полиции были расквартированы в районе Стены плача для защиты паломников. Во время Судного дня перекроют некоторые основные артерии Иерусалима.

Так как время Судного дня, – Йом Кипур – это время, когда дети гуляют на пустых улицах и катаются на велосипедах и самокатах, правоохранители предупредили родителей, чтобы те внимательно следили за детьми.

Также "Курсор" сообщал, что в Службе безопасности Израиля приняли решение о повышении уровня готовности к Йом-Кипуру, что обусловлено угрозой совершения террористических атак в праздничный период. Сотрудников правоохранительных органов по всей стране, в особенности внимание сосредоточат на синагогах и общественных местах. Правоохранители уже получили десятки предупреждений том, что террористы намерены совершать террористические атаки и нарушать общественный порядок.