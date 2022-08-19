У Бен-Гвира есть свободные места: кому он предложит членство в партии

Итамар Бен-Гвир намерен предложить бывшему шпиону Джонатану Полларду место в списке его партии «Оцма Иегудит» перед предстоящими выборами 1 ноября.

После нескольких недель переговоров, Бен-Гвир объявил в понедельник о своем намерении отделиться от Бецалеля Смотрича и «Религиозного сионизма».

Бен-Гвир обвинил Смотрича в отказе от добросовестных переговоров о продолжении партнерства и требовании шести мест из первых восьми позиций в избирательном списке.

По словам Бен-Гвира, «Оцма Иегудит» ориентируется на «жителей периферии, севера и юга, религиозно традиционных, светских, ультраортодоксов, солдат и молодежь».

В свою очередь, Смотрич обвинил Бен-Гвира в подстрекательстве против «Религиозного сионизма».

«Бен-Гвир ведет подстрекательство против партии «Религиозный сионизм», пытаясь выставить его высокомерным», — заявил он.

Смотрич призвал своего бывшего политического союзника передумать, поскольку раскол правого религиозного лагеря повредит блоку, возглавляемому партией «Ликуд» бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Сейчас Итамар Бен-Гвир рассматривает возможность предложить бывшему шпиону Джонатану Полларду место в списке его партии «Оцма Иегудит» перед предстоящими выборами 1 ноября.

Недавно Бен-Гвир встречался с бывшим аналитиком американской разведки и начал изучать вопрос о поддержке, которую он мог бы получить, выдвинув его имя во внутренних списках.

Поллард, будучи аналитиком разведки в центре по борьбе с терроризмом ВМС США, передал Израилю тысячи важнейших американских документов, прежде чем был арестован в 1985 году за шпионаж и приговорен к пожизненному заключению два года спустя. В 2015 году он был освобожден и год назад переехал в Израиль.

Пока неизвестно, заинтересован ли 68-летний Поллард в присоединении к Бен-Гвиру.

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