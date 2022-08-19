Выборы-2022: как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил

Активность в партиях не утихает, поскольку до решающего момента осталось 74 дня. На данный момент ни одному блоку не удалось добиться явного преимущества, а политический сдвиг на этой неделе привел к изменениям в расстановке мандатов.

Результаты опросов, проведенные по заказу maariv, показали, что блок Нетаниягу все еще не имеет заветного 61 мандата, но и блок его оппонентов также не приближается к этому числу.

Согласно опросу, драмы происходят внутри блоков. Раскол внутри религиозного сионистского списка выгоден партии«Оцма Иегудит» во главе с депутатом Кнессета Итамаром Бег-Гвиром, которая получает 7 мандатов. Бецалель Смотрич получит 5 мест. А часть избирателей Ликуда и ШАС из-за раскола переключаются на поддержку «Оцма Иегудит».

Если бы выборы в Кнессет 25-го созыва состоялись сегодня, то партия Ликуд во главе с Нетаниягу получила бы 32 мандата. Ликуд теряет здесь мандат в пользу Бен-Гвира. Премьер-министр Яир Лапид во главе с «Еш Атид» продолжает пользоваться плодами операции «Рассвет», и его партия уже вторую неделю подряд получает 25 мест. «Государственный лагерь» во главе с Бени Ганцем и Гидеоном Сааром выиграл от добавления бывшего начальника штаба Гади Айзенкота и поднялся до 12 мандатов, что на два больше, чем в предыдущем опросе.

ШАС теряет один голос в пользу «Оцма Иегудит» и получает 8 мест. «Иудаизм Торы» — 7 мест. «Исраэль Бейтену» Либермана получает 5 мандатов. МЕРЕЦ теряет 2 мандата и остается только с 5.

Плохие новости пришли на этот раз к партии «Сионистский дух», возглавляемой Айелет Шакед и Йоазом Хенделем, которая отстает от проходной линии всего на 2,6%.

В текущем опросе блок Нетаниягу получил 59 мандатов. Блок Лапида, включая «Государственный лагерь» во главе с Ганцем, усилился до 55 благодаря МЕРЕЦ, пересекшей проходной барьер.

«Курсор» писал, что один из депутатов Кнессета уйдет в отставку, чтобы возглавить новую партию.

Мы писали, что Израиль должен обеспечить равные права для всех своих граждан, независимо от религии, расы или пола- Айзенкот.