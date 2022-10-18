У Бени Ганца представили «План Айзенкота» по искоренению преступности

Партия «Национальное единство» представила так называемый «План Айзенкота» по искоренению преступности, укреплению личной безопасности и восстановлению управления во всех частях страны.
Об этом сообщает inn.co.il.
Отмечается, что основными пунктами плана являются:
- создание кабинета по борьбе с преступностью;
- предоставление розыскных полномочий без ордера за совершение тяжких преступлений;
- внедрение мер по борьбе с терроризмом — в частности, либерализация политики относительно назначения пожизненных сроков;
- определение сельскохозяйственного терроризма как националистического;
- установление быстрой системы правосудия и создание «специальных городских отрядов».
План представлен кандидатом от «Национального единства» Гади Айзенкотом и разделен на три направления действий: усиление полиции, искоренение преступности и ужесточение наказаний.
В свою очередь министр обороны Бени Ганц заявил, что вооруженные силы «продолжают укреплять и поддерживать поселения в Иудее и Самарии».
«Конечно, мы говорим о юридическом урегулировании в Иудее и Самарии, и за последние два года мы получили довольно много разрешений на строительство, ввели компоненты безопасности, и мы думаем, что это часть Государства Израиль, и мы будем продолжать поддерживать эту политику», — сказал Ганц.
Как сообщал Курсор,