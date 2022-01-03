У берегов Ашдода зафиксировали гигантский водяной смерч

Рядом с Ашдодом в море зафиксировали гигантский смерч, который движется в сторону города. Видео с места событий показали на телеграм-канале «Голос Израиля» .

«Водяной смерч надвигается на Ашдод, кадры с берега», — сообщили на телеграм-канале.

Ранее редакция Курсора сообщала, что на Египет обрушился снег и град. По словам синоптиков, провинция Красное море подверглась влиянию атмосферного фронта, что спровоцировало резкое похолодание в регионе.

Кроме того, мы писали, что надвигающееся массовое вымирание животных может стать крупнейшим со времен динозавров. Больше растений и животных, чем когда-либо прежде, включены в глобальный список видов, находящихся под угрозой исчезновения, при этом Всемирный фонд дикой природы предупреждает, что более 1 миллиона видов могут исчезнуть в течение следующих 10 лет.

Также редакция нашего портала писала, что назван очередной вид животных, который вымрет из-за изменений климата.

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