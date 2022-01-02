На Египет обрушился снег и град — есть пострадавшие

Небывалая для Египта погода принесла с собой огромное количество проблем для этой страны. В сети появились кадры произошедшего вчера, 1 января.

Первого января 2022 года в Египте снегопад с градом продолжался несколько часов. Большое количество осадков усложнило передвижение по местным дорогам.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «9 канал Израиль» со ссылкой на египетский источник — издание «Egypt Today».

По словам синоптиков, провинция Красное море подверглась влиянию атмосферного фронта, что спровоцировало резкое похолодание в регионе.

I believe in climate change. It has been an endless cycle since the dawn of time. Hotter in some places colder in others. There’s a steady increase in the ice sheet in the Antarctic but a decline in the Arctic in the last 30 yrs. Now we have snow in Alexandria, Egypt. pic.twitter.com/wmymYfriCR — Red-pilled as a child (@OrwellianHuxley) December 28, 2021

Еще с четверга, 30 декабря, во многих городах Египта наблюдалось ухудшение погодных условий и значительное понижение температуры.

В субботу в курортном городе Хургада прогремел гром, затем начался сильный дождь с градом и даже снег.

В городе, расположенном в засушливом регионе, осадки – довольно редкое явление. В результате субботнего снега с градом и дождем дороги в городе превратились в бассейны со стоячей водой.

Сообщается, что непогода унесла жизни по меньшей мере трех человек.

Житель провинции Кафр-эш-Шейх задел мокрые провода и умер от удара электротоком, другой погиб в аварии на скользкой дороге.

Третьей жертвой стал мужчина из Александрии — его тело вытащили из-под завалов дома, который обрушился во время ливня.

В последний раз снег выпадал в Египте 9 лет назад. Обычно в период новогодних праздников в Египте разгар туристического сезона.

Но в этот раз из-за непогоды отдыхающим придется изменить свои планы.

По предварительным прогнозам синоптиков, погода в Египте улучшится во вторник, 4 января.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что пожары в Колорадо прекратились благодаря снегопадам.

Местные жители начали возвращаться в свои дома.

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