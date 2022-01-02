На Египет обрушился снег и град — есть пострадавшие

Первого января 2022 года в Египте снегопад с градом продолжался несколько часов. Большое количество осадков усложнило передвижение по местным дорогам.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «9 канал Израиль» со ссылкой на египетский источник — издание «Egypt Today».
По словам синоптиков, провинция Красное море подверглась влиянию атмосферного фронта, что спровоцировало резкое похолодание в регионе.
I believe in climate change. It has been an endless cycle since the dawn of time. Hotter in some places colder in others. There’s a steady increase in the ice sheet in the Antarctic but a decline in the Arctic in the last 30 yrs. Now we have snow in Alexandria, Egypt. pic.twitter.com/wmymYfriCR
— Red-pilled as a child (@OrwellianHuxley) December 28, 2021
Еще с четверга, 30 декабря, во многих городах Египта наблюдалось ухудшение погодных условий и значительное понижение температуры.
В субботу в курортном городе Хургада прогремел гром, затем начался сильный дождь с градом и даже снег.
В городе, расположенном в засушливом регионе, осадки – довольно редкое явление. В результате субботнего снега с градом и дождем дороги в городе превратились в бассейны со стоячей водой.
Сообщается, что непогода унесла жизни по меньшей мере трех человек.
Житель провинции Кафр-эш-Шейх задел мокрые провода и умер от удара электротоком, другой погиб в аварии на скользкой дороге.
Третьей жертвой стал мужчина из Александрии — его тело вытащили из-под завалов дома, который обрушился во время ливня.
В последний раз снег выпадал в Египте 9 лет назад. Обычно в период новогодних праздников в Египте разгар туристического сезона.
Но в этот раз из-за непогоды отдыхающим придется изменить свои планы.
По предварительным прогнозам синоптиков, погода в Египте улучшится во вторник, 4 января.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что пожары в Колорадо прекратились благодаря снегопадам.
Местные жители начали возвращаться в свои дома.
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