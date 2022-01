На Египет обрушился снег и град — есть пострадавшие

Первого января 2022 года в Египте снегопад с градом продолжался несколько часов. Большое количество осадков усложнило передвижение по местным дорогам.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «9 канал Израиль» со ссылкой на египетский источник — издание «Egypt Today».

По словам синоптиков, провинция Красное море подверглась влиянию атмосферного фронта, что спровоцировало резкое похолодание в регионе.

I believe in climate change. It has been an endless cycle since the dawn of time. Hotter in some places colder in others. There’s a steady increase in the ice sheet in the Antarctic but a decline in the Arctic in the last 30 yrs. Now we have snow in Alexandria, Egypt. pic.twitter.com/wmymYfriCR

