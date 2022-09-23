У берегов Израиля нашли затонувший корабль с амфорами: что в них было

Группа археологов обнаружила у берегов Израиля затонувший корабль, на котором были древние горшки с ингредиентами 1300-летней давности.

Об этом сообщает The Mirror.

Судно удалось найти благодаря тому, что шторм размыл морской песок и дайверы увидели торчащий кусок древесины. Про свою находку они рассказали местным властям. На корабле обнаружены 200 амфор, в которых были оливки, финики, инжир, грецкие орехи.

Исследователи считают, что морское судно, затонувшее в 7 или 8 веке н.э, везло товары из западных стран в порты Израиля даже после исламского завоевания в VII веке. В тот период истории Византийская империя теряла власть над территорией восточного Средиземноморья, а исламское правление расширялось. Но в учебниках по истории говорится, что торговля тогда практически остановилась.

Корабль затонул на мелководье там, где сейчас расположен муниципалитет Мааган-Михаэль. С помощью подводного пылесоса археологи откопали большую часть сохранившегося деревянного остова длиной 20 и шириной 5 метров. На палубе также были обнаружены личные вещи матросов, останки животных.

«Курсор» писал ранее, что исследователи на юге Англии в графстве Дорсет обнаружили удивительную находку — самый старый затонувший корабль XIII века — Mortar Wreck.