У израильских подростков растет склонность к самоубийствам

Уровень самоубийств среди молодежи растет, это также подтверждают тревожные тенденции увеличения числа подростков, обращающихся за психиатрической помощью и рост преступлений сексуального и несексуального характера в отношении детей и молодежи.

Об этом сообщил Совет по защите детей в отчете президенту Ицхаку Герцогу.

Согласно отчету, один из трех израильских подростков проживает в бедности. Среди еврейского населения это 21%, а среди арабского населения это гораздо больше — 49%, то есть каждый второй ребенок. Такие же данные в ультраортодоксальном секторе — 47% детей живут за чертой бедности. 14% детей в Израиле состоят на учете в социальных службах как нуждающиеся в помощи. Это данные за 2021 год.

В 2021 году на 47% увеличилось количество дел о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, а за последние 15 лет число таких преступлений увеличилось в шесть раз.

14% учащихся государственных учебных заведений признали, что стали жертвами запугивания в соцсетях, и на 11% увеличилось количество сообщений о насилии в отношении детей в семье.

Количество обращений детей в психиатрические отделения выросло на 19%.

Число суицидов увеличилось за два года на 13%, при этом в 2021 году 40% несовершеннолетних, пытавшихся покончить с собой, были моложе 14 лет. Число сексуальных преступлений выросло на 10%.

В 2021 году 29 800 подростков от 15 до 17 лет не работали и не учились, это подтверждает рост на 31% за два года. Среди арабской молодежи таких 12%, среди еврейской — 4%.

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