Рейтинг стран по уровню коррупции: на каком месте разместился Израиль

Израиль поднялся на пять позиций в Глобальном индексе коррупции Transparency International за 2022 год, заняв 31-е место в мире по прозрачности.

Отчет, опубликованный во вторник утром, показал, что Израиль набрал 63 балла из 100 — больше, чем в 2021 году — 59/100.

Улучшение Израиля в индексе 2022 года привело к тому, что государство значительно отдалилось от стран, которые считаются политически коррумпированными, такие как Венгрия, Польша и Турция.

Венгрия, которую возглавляет крайне правый политик Виктор Орбан, набрала 42 балла из 100, в то время как Польша набрала всего 35 баллов из 100. Турция и россия, возглавляемые авторитарными фигурами, набрали всего 28 баллов из 100, в то время как Китай набрал 45 баллов из 100.

Сомали заняла последнее место с 12 баллами, в то время как Сирия и Южный Судан набрали 13 баллов из 100. Венесуэла с 14 и Йемен с 16 замыкают пятерку самых коррумпированных стран в отчете за этот год.

На другом конце спектра Дания стала самой прозрачной страной с оценкой 90/100. За ней последовали Новая Зеландия и Финляндия, разделившие второе место с 87 очками. Норвегия (84), Сингапур (83) и Швеция (83) замыкают пятерку самых прозрачных стран.

Страны, набравшие почти такой же балл, как и Израиль, включают Объединенные Арабские Эмираты и Чили, каждая из которых получила по 67 баллов, у Эстонии — 74, у США — 69. Иран набрал всего 25 баллов из 100 по индексу.

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