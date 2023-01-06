Возили Лапида и Беннета: офис Нетаниягу уволил трех водителей из премьерского кортежа

Процедура увольнения была проведена без обсуждения, водителям с 30-летним стажем не было предложено продолжить выполнять свои обязанности.

Трое водителей кортежа премьер-министра со стажем работы около 30 лет недавно были уволены со своих должностей.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что этот необычный шаг был предпринят в рамках работы офиса нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы обеспечить лояльность сотрудников. По словам водителей, процедура увольнения была проведена без обсуждения, и им не было предложено продолжить выполнять свои обязанности.

«Это водители, проработавшие около трех десятков лет в канцелярии премьер-министра, ранее работавшие со многими премьер-министрами, начиная с Ицхака Шамира, Переса, Рабина, Барака и Шарона — включая нынешнего премьер-министра Нетаниягу в его прежние сроки», — пишет издание.

«Как такое могло произойти после десятилетий работы на этой должности с девятью разными премьер-министрами, включая премьер-министра Нетаниягу, после похвал и комплиментов от каждого человека, которого ты возил или сопровождал его колонну, включая премьер-министра Нетаниягу?» — удивляются водители.

Как отмечается в материале, их единственная проблема — в том, что они были и водителями Яира Лапида и Нафтали Беннетта «и теперь должны расплачиваться за это».

В офисе Нетаниягу комментировать соответствующую информацию отказались.

Как сообщал Курсор, в среду, 4 января, в ходе конференции «Бейтар» премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал о планах своего правительства.

В частности, Нетаниягу анонсировал «ревизию в администрации». Также он сообщил, что его кабинет предпримет шаги, «которые укрепят личную безопасность во всех частях страны».

Премьер-министр также сообщил, что правительство будет работать над сбалансированием трех ветвей власти.

Помимо этого, Нетаниягу планирует налаживать более тесные контакты с соседними странами.

«Мы будем углублять мир с Суданом, Эмиратами и Марокко — и мы проложим новые пути для дальнейшего мира на Ближнем Востоке», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу создаст кабинет безопасности из 11 членов, который будет уполномочен принимать решения от имени правительства по вопросам национальной безопасности.

Политики «Ликуда», которые будут иметь право принимать решения по весьма деликатным вопросам безопасности: министр обороны Йоав Галант, министр иностранных дел Эли Коэн, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, министр юстиции Ярив Левин, министр транспорта Мири Регев, министр энергетики Исраэль Кац и министр сельского хозяйства Ави Дихтер.