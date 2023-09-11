Убийство мужчины в промзоне Акко: полиция поделилась подробностями

По предварительным данным, инцидент произошел на криминальной почве.

В воскресенье вечером, 10 сентября, в промышленной зоне Акко нашли тело 59-летнего жителя Хайфы с огнестрельными ранениями. В полиции поделились подробностями инцидента.

Об этом пишет News.israelinfo.

Убитым оказался Раад Йусеф, который, как выяснилось, является отцом двух молодых мужчин, членов преступной группировки Насера ​​Харири, подозревающихся в покушении на убийство высокопоставленного преступника из конкурирующей организации Абу Халиба. Поэтому, в полиции предполагают, что подоплека преступления имеет криминальный характер.

Коллега убитого рассказал, что услышал на улице крики и выстрели, а когда поспешил на помощь, то увидел Раад Йусефа на земле с ранениями. Он вызвал полицию и парамедиков МАДА, которые нашли его без пульса и дыхания, попытки реанимировать мужчину, к сожалению, не увенчались успехом.

Пока неясно, была жертва расстреляна мотоциклистом или убийцей, который находился в автомобиле. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

"Курсор" писал ранее, что в одном из парков Ашдода было обнаружено бездыханное тело женщины. В причастности к смерти 36-летней жительницы города подозревают троих иностранных граждан. Сотрудники полиции уже задержали их.

Еще мы писали, что в арабской деревне Кафр-Кара произошло двойное убийство. Неизвестные на ходу расстреляли автомобиль, в котором находился мужчина и подросток.

Напомним, что в Хайфе было совершенно убийство 40-летней женщины. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, среди которых оказались двое ее сыновей, пытавшиеся сбежать в Палестинскую автономию.