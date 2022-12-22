Убийство мужчины в ресторане Хайфы: известны новые подробности

В четверг, 22 декабря, в ресторане Хайфы произошла стрельба, в результате которой был убит 23-летний мужчина из Назарета. Выяснилось, что он был родственником главаря банды с севера Израиля.

Об этом сообщает Maariv.

Мужчина получил огнестрельное ранение в голову, медики пытались его реанимировать, но их усилия были безуспешными. Полиция выяснила, что убитого зовут Мехран Абу-Хаят и он был двоюродным братом Самира Бакри — главы преступной группировки с севера.

По предварительным данным, убийство в Хайфе является местью за двойное убийство, которое произошло во вторник в Назарете. Неизвестные открыли огонь по машине, в которой находился мужчина с двухлетним сыном. Мужчина скончался сразу от полученных травм, а его ребенок позже в медицинском учреждении. В полиции считают, что данное убийство произошло на фоне передела влияния на наркорынке Назарета, за контроль над которым борются две влиятельные преступные группировки.

«Курсор» писал ранее, что комиссар полиции Коби Шабтай отреагировал на убийство мужчины и его сына в Назарете и отметил, что сотрудники полиции будет продолжать «действовать решительно и жестко против всех преступных элементов, которые подвергают опасности общественность и наносят урон чувству безопасности».