В Хайфе возле ресторана произошла стрельба: убит мужчина

В четверг, 22 декабря, в Хайфе возле одного из ресторанов произошла стрельба, в результате которой тяжелое ранение получил мужчина около 30 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Вооруженное нападение на мужчину совершили на улице Шапира. Его состояние было критическим, он был без сознания с проникающим огнестрельным ранением головы. На место инцидента приехали парамедики Службы скорой помощи «Маген Давид Адом», которые пытались реанимировать пострадавшего. Но, к сожалению, медики были вынуждены констатировать смерть мужчины.

Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сейчас выясняет обстоятельства происшествия. При себе документов у мужчины не было, поэтому пока его личность неизвестна. Ключевая версия следствия на данный момент — криминальная.

«Курсор» писал ранее, что в Назарете произошла стрельба, в результате которой был смертельно ранен мужчина, позже от травм скончался и его двухлетний сын. Полиция Израиля выразила соболезнования в связи с «невообразимым, гнусным и безжалостным» убийством 2-летнего ребенка.

Еще мы писали, что в Кфар-Касеме был застрелен 41-летний мужчина. Он в тяжелом состоянии был доставлен в медицинский центр Белинсон в Петах-Тикве. Однако уже там врачам пришлось констатировать его смерть.

Напомним, что вооруженный человек ворвался на собрание совета кондоминиума в пригороде к северу от Торонто (Канада), застрелив пять человек.