Убийство женщины в Лоде: соседи рассказали новые детали о подозреваемом

Как оказалось, подозреваемый известен службам психического здоровья уже много лет.

Сегодня утром, 8 февраля, в Лоде убили 33-летнюю женщину Лидар Яфе Суиса. По подозрению в совершении преступления был арестован ее 41-летний сосед Яаков Хаимович. Другие жильцы дома высказались по поводу его неадекватного поведения и раскрыли новые подробности.

Об этом пишет издание «Детали».

Соседка убитой рассказала, что проснулась от того, что Лидар совет на помощь и когда она взглянула в дверной глазок, то увидела мужчину, который тут же убежал, и убитую в луже крови.

Родные Лидар рассказали, что сосед вел себя очень странно, он отключал убитой свет и воду, часто стучал ей громко в дверь, а после убегал. Такие «шутки» он устраивал и с другими жильцами дома.

Сегодня утром женщина спускалась по лестнице, чтобы отправиться с матерью в клинику, но мужчина на нее набросился и этот инцидент закончился трагически.

Соседи подтверждают, что неадекватное поведение Яакова их очень беспокоило, поскольку он жил в запущенности, почти не выходил из дома и нуждался в надзоре.

Выяснилось также, что подозреваемый известен службам психического здоровья уже много лет. В прошлом он несколько раз госпитализировался и лишь несколько месяцев назад был выписан из психиатрической больницы. Он находится в тяжелом психическом состоянии.

«Курсор» писал ранее, что за прошлый год в Израиле было убито 24 женщины, что на 50 процентов больше, по сравнению с 2021 годом. Половина убитых были представительницами арабского общества.