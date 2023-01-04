В Израиле за последний год число убийств женщин выросло на 50 процентов

В среднем в месяц в стране происходило по два убийства.

За прошлый год в Израиле было убито 24 женщины, что на 50 процентов больше, по сравнению с 2021 годом. Половина убитых были представительницами арабского общества.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Израильской обсерваторией случаев убийств женщин.

В среднем в нашей стране происходило в месяц по два убийства. Жертвами в большинстве случаев оказывались женщины-мусульманки, бедуинки, христианки и друзки, хотя их доля в общем населении страны составляет 21 процент.

Сообщается, что 12 людям было предъявлено обвинение в совершенных преступлениях. В остальных случаях на публикацию деталей либо наложили запрет, либо личность убийц не была установлена.

В 58 процентах случаях убийцами женщин оказывались их супруги, а подавляющее большинство подозреваемых — родственники или знакомые (79 процентов). И в трети случаев очевидцем трагедии был ребенок жертвы.

Согласно данным, средний возраст убитых женщин составил 38,1 года. Самой молодой жертве было 14 лет, самой старшей — 68. А вот средний возраст убийц составляет 39 лет. Самому младшему преступнику — 19 лет, а самому старшему — 65 лет.

«Курсор» писал ранее, что 4 января, суд в Тель-Авиве вынес приговор жителю Холона Мандефро Алазу, который жестоко убил свою супругу на глазах у двоих общих детей. Его приговорили к пожизненному заключению.

Еще мы писали, что 30-летняя Рабаб Абу Сиам, учительница из Лода, была застрелена на глазах у своих дочерей в возрасте 2, 5 и 8 лет на улице Бен-Йехуда в городе.

Напомним, женщина в возрасте 30 лет была убита в Реховоте. Ее задушил муж, после чего ударил ножом, а затем поджег спальню с ее телом.