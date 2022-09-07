Уборщик в доме Ганца осужден за попытку шпионажа в пользу иранской Black Shadow

Окружной суд Лода осудил уборщика, который работал на министра обороны Бени Ганца в рамках сделки о признании вины за то, что он связался с аффилированной с Ираном хакерской группой Black Shadow и предложил шпионить за ним для них.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно заявлению Министерства юстиции, 37-летний Омри Горен из Лода предложил предоставить информацию из дома Ганца, в том числе секретные документы с его компьютера. Однако ШАБАК выявил шпиона и никаких секретных материалов раскрыто не было, заявили в Минобороны.

Суд приговорил Горена к трем годам лишения свободы по делу о признании вины. Мужчина предложил Black Shadow установить вирус на персональный компьютер Ганца. Он связался с группой после того, как ранее в 2021 году в сообщениях обсуждалась Black Shadow и ее попытки взлома израильских целей.

Согласно обвинительному заключению, поданному в ноябре 2021 года, Горен связался с группой через Telegram под вымышленным именем и заявил, что работает на министра обороны. Он сказал группе, что может помочь им в обмен на оплату. Затем он отправил представителю Black Shadow фотографии ряда предметов в доме Ганца, чтобы доказать свои намерения.

Расследование проводилось с ведома Ганца, говорится в обвинительном заключении.

Это не первый раз, когда Ганц становится объектом враждебных разведывательных операций. В марте 2019 года мобильный телефон Ганца был взломан, вероятно, актерами, связанными с Ираном.

Ранее Курсор писал, что в окружении Ганца обнаружили иранского шпиона. Уборщик, который работал в доме министра обороны Бени Ганца, был арестован по подозрению в попытке шпионажа в пользу Ирана.

Ганц: Мне приходится менять телефон каждые два месяца из-за угроз. Министр обороны Бенни Ганц заявил, что ему приходится менять свой мобильный телефон «каждые два месяца» из-за личных угроз со стороны левых политических сил.