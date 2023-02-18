Участники протестов против реформы украли из музея броневик

После похищения танка с мемориала Тель ас-Саки на Голанских высотах, израильские активисты решили украсть броневик. Таким образом они протестуют против реформы юридической системы страны.

Об этом сообщает «Детали«.

По данным полиции, в 13:07 правоохранителям поступило сообщение о том, что из музея под открытым небом «Гешер ха-Яшана», расположенным на границе с Иорданией, был похищен броневик времен британского мандата. Силовика уже удалось задержать трех человек, которые могут быть причастны к преступлению.

«Броневик был украден для участия в акциях массового протеста против судебной реформы. По словам организаторов этого перфоманса, все было сделана «с ведома и одобрения местных властей»», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, активисты перевезли украденный броневик в киббуц Дганию, а позже доставили его к торговому центру Элоним. После этого похищенный экспонат продолжил свой путь в Кийсарию и к улице Каплан в Тель-Авиве.

«Там активисты планировали задействовать броневик в массовые протесты. В понедельник организаторы акции хотели пригнать его на демонстрацию у здания Кнессета», — подчеркнули журналисты.

Ранее протестующие похитили с территории мемориала Тель-ас-Саки на Голанских высотах танк. Тогда полиция возбудила уголовное дело и начала поиски экспоната. Танк в итоге был найден возле кибуца Гадот — он был погружен на тягач и накрыт материей с нанесенным на нее текстом Декларации независимости.

Напомним, в Израиле продолжаются протесты против против судебных реформ, запланированных новым правительством. 13 февраля в районе Кнессета собрались около 100 тысяч активистов. Демонстрации закончились массовыми столкновениями между участниками протеста и силовиками. В результате правоохранители проводили задержания активистов.