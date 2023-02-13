Протесты в Израиле продолжаются, зафиксированы первые столкновения: все подробности

По всему Израилю продолжаются массовые протесты против судебных реформ, запланированных новым правительством.

Так, количество протестующих в районе Кнессета приблизилось к 100 тысячам, что сфотографировали с высоты благодаря дрону. Эту акцию протеста также посетила председатель партии Авода Мейрав Михаэли.

«В израильском Кнессете сидят люди, которые пытаются убить израильскую демократию, мы не поддадимся ни на какие фальшивые «переговоры», – заявила она.

כבר עכשיו ניתן להכריז על הצלחה אדירה.

מתקרבים ל-100,000 איש באיזור הכנסת.

כוח עצום של התנגדות אזרחית מול ההפיכה המשטרית. ברגע האמת עם ישראל קם לעצור את הסכנה לדמוקרטיה הישראלית.

מראות שלא נראו כמותם בעבר.

תמונות רחפן: חומי פוזנר pic.twitter.com/3Qn33I45Vs — מהפך ישראלי (@MahapachIsraeli) February 13, 2023



Также появились кадры с демонстрации в саду роз в Иерусалиме, где заметны столкновения с правоохранителями.



По словам 73-летнего семейного терапевта из Иерусалима по имени Дэвид, участвующего в протестах, Израиль «испытывает самую большую угрозу со времен войны Судного дня» в 1973 году.

» Я был на нескольких субботних акциях протеста в Иерусалиме, и сегодня я чувствую, что Тель-Авив пришел в Иерусалим. Потребуется достаточное или сильное давление со стороны местного населения, из-за рубежа и сектора высоких технологий, чтобы изменить то, что появляется. Во-первых, было бы хорошо, если бы все приняли предложения (Ицхака Герцога – прим.ред.). Меня беспокоит общая коррупция, гражданские права в Израиле и демократическая система. Какую страну мы оставляем нашим внукам? Мы приехали в Израиль не для этого», – утверждает мужчина, который родился в Цинциннати (США).

На части общей акции протеста, названной «протестом высоких технологий», технические работники скандируют «Без денег нет высоких технологий», имея в виду несколько компаний, которые прекратили свою финансовую деятельность в Израиле, ссылаясь на экономическую угрозу, связанную с правовая встряска.

Недовольные сложившейся ситуацией выходят с плакатами, на которых есть следующие надписи:

«Сегодня забастовка, мы здесь, чтобы защитить нашу страну»

«В Польше, Турции есть высокие технологии? Нет»

«Пора проснуться, Израиль — не диктатура»

«Биби, Сара, мы здесь не в Венгрии»

На фоне этого в начале заседания фракции ШАС выступил депутат Кнессета Арье Дери. По его словам, президент Герцог искренне призвал не допустить братоубийственной войны и призвал к переговорам.

«Я уважаю президента. У нас есть как минимум неделя, чтобы начать переговоры, поговорить и посмотреть, действительно ли существует база для доверия. Я не согласен со всем планом президента, но это основа для обсуждения», – сказал он.

Дери утверждает, что он не слышал от оппозиции, что она готова принять наброски президента и сесть за стол переговоров. Он добавил, что правительство хочет договориться, но не замораживает реформу.

Ранее «Курсор» сообщал, что Лапид выступил перед демонстрантами.