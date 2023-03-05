Участники спецоперации в Энтеббе выступили против Нетаниягу: в чем обвинили премьер-министра

Элитный отряд спецназа, который спас заложников в Энтеббе в 1976 году, опубликовал письмо. В нем он осудил премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который якобы «ставит свои интересы выше интересов государства Израиль и его народа».

Об этом пишет «Times of Israel«.

«Нам выпала честь быть среди бойцов, ворвавшихся в Энтеббе под командованием нашего хладнокровного и храброго командира Йони Нетаниягу, который сознательно и с открытыми глазами пожертвовал собой ради государства Израиль и народа Израиля. Печально, но вы, Биби, сознательно и с открытыми глазами жертвуете государством Израиль и народом Израиля ради своих собственных интересов», — говорится в заявлении.

По словам ветеранов, премьер-министр и его сторонники неправомерно ставят знак равенства между протестующими против судебной реформы и анархистами с террористами.

«Намеренно, в течение многих лет, вы практикуете принцип «разделяй и властвуй», разделяя и натравливая нас, израильтян, друг на друга. Израильская общественность, которая не поддерживает вас, стала «маленькой», «слабой», «предателями» и «анархистами». Вы сравнили нас с теми, кто устроил погром в Хаваре, а ваш сын, который в жизни не держал в руках винтовку, называет нас «террористами», — указано в обращении.

В 1976 году в результате операции, проведенной 4 июля, было спасено 98 заложников, которых захватили палестинские и немецкие террористы 27 июня того же года на борту самолета Air France, следовавшего из Тель-Авива в Париж. Угонщики перенаправили самолет в Уганду, где Иди Амин, диктатор той страны, приветствовал их. В результате операции погибли четыре заложника, а также Йони Нетаниягу.

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