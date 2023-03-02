Еще один ярый соратник Нетаниягу из США публично выступил против его политики

Выступая на конференциях на прошлой неделе, экс-посол США выразил несогласие с судебными реформами.

Посол бывшего президента США Дональда Трампа в Израиле Дэвид Фридман присоединился к длинному списку критиков плана правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу по реформированию судебной системы.

Breaking with Netanyahu, ex-US envoy Friedman pushes back against judicial overhaul https://t.co/pnaA7I39zZ — The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 2, 2023

Во время интервью, организованном Конференцией президентов основных американских еврейских организаций на прошлой неделе, Фридман, который является одним из самых ярых сторонников Нетаниягу в Республиканской партии, не согласился с законодательными усилиями коалиции по судебной перестройке.

«Это оскорбительно для моего представления о том, как должны работать суды», — сказал он.

Фридман пошел еще дальше в своей критике во время закрытого заседания, организованного парой консервативных аналитических центров на прошлой неделе.

На мероприятии выступил депутат Кнессета от Религиозного сионизма Симха Ротман — председатель конституционного комитета Кнессета по законодательству и правосудию и один из ключевых архитекторов судебных реформ. Ротман стремился убедить присутствующих в законности предложений правительства, утверждая, что они сделают судебную систему Израиля более похожей на американскую.

В какой-то момент Фридман поднял руку, чтобы заговорить, и воспользовался возможностью, чтобы опровергнуть заявление Ротмана.

«Вы сравниваете это с США, но в нашей системе это не работает», — сказал он Ротману под аплодисменты десятков присутствующих в зале.

Фридман сказал, что в США суды существуют для защиты прав меньшинств, и пункт о приоритете не позволит израильским судам делать то же самое.

Один из зрителей сказал изданию Axios, что Ротман выглядел смущенным, когда Фридман закончил говорить.

Тем временем вчера в среду коалиция выдвинула еще одну часть пакета капитальных изменений, завершив корректировку законопроекта, ограничивающего способность Верховного суда отменять неконституционные законы, и подготовив его к голосованию в первом чтении на пленуме Кнессета.

Ротман, который возглавляет комиссию, на протяжении всего слушания подвергался нападкам со стороны оппозиционных депутатов за то, что они торопили дебаты и процедуру перед голосованием, в результате чего несколько членов комитета от оппозиции были изгнаны из зала.

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