Учебный год не начнется: за 10 дней до 1 сентября конфликт учителей и минфина обостряется

На фоне угроз со стороны председателя Гистадрута Яффе Бен Давид устроить хаос и не открыть занятия 1 сентября, в воскресенье пройдет встреча учителей и минфина.

В воскресенье, 21 августа, будет предпринята еще одна попытка предотвратить срыв начала учебного года. Представители профсоюза учителей и сотрудники министерства финансов соберутся в 12:30 на переговоры.

Собрание проходит на фоне угроз со стороны председателя Гистадрута Яффе Бен Давид помешать открытию занятий 1 сентября.

В преддверии собрания в министерстве заявили, что «они откажутся от своих принципов в обмен на поддержку профсоюза учителей и согласия на оплату за выслугу лет».

Куби Бар Натан, отвечающий в казначействе за заработную плату, также упомянул о надбавке, предлагаемой учителям и преподавателям, и сказал: «У нас очень большой разрыв в зарплатах между молодыми и опытными учителями. Мы решили делать то, что правильно для системы, даже если это менее популярно».

В прошлые выходные председатель Союза учителей раскритиковала Бар Натана за то, что он угрожал выдать запретительные судебные приказы против учителей, если они не начнут учебный год.

«Он угрожал выдать нам судебные запреты, и они не добьются успеха. Здесь будет большой хаос. То, как они идут, — учебный год не откроется», — сказал Бен Давид.

Ранее «Курсор» писал, что переговоры зашли в тупик: учителя готовятся к забастовке перед 1 сентября.