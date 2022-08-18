Переговоры зашли в тупик: учителя готовятся к забастовке перед 1 сентября

Прошедшая в среду встреча премьер-министра с министром образования не снизила угрозу забастовки, которая перед началом учебного года вызовет хаос в школах.

Несмотря на встречу в среду министра образования с премьер-министром Лапидом и министром финансов, переговоры между сторонами зашли в тупик. Накануне 1 сентября родителей и учащихся ожидает хаос.

Министр образования Ифат Шаша-Битон с министром финансов Авигдором Либерманом сообщили на встрече с премьер-министром Лапидом о конфликте с повышением заработной платы учителям.

После обсуждения Лапид поговорил с генеральным секретарем Союза учителей Яффе Бен Давид. Обсуждался кризис в переговорах между Минфином и Союзом учителей, которые ставят под угрозу открытие учебного года в запланированные сроки.

После встречи Лапид написал в Twitter: «Я говорил в течение дня с министром образования о подготовке к началу учебного года и ходе переговоров с Союзом учителей. Также вчера я встречался с министром финансов по тому же вопросу. Мы с министрами правительства полны решимости достичь решения в ближайшие дни.»

Менее чем за две недели до начала учебного года угроза забастовки висит над миллионами учащихся и их родителей. Похоже, что переговоры зашли в тупик, и хотя в среду министр образования заявила, что, по ее мнению, согласованный план может быть найден. Однако Минфин обратился в прокуратуру с просьбой подготовить предписания на забастовку.

В школах растет беспокойство по поводу того, что ожидается на следующей неделе.

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