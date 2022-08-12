Ученые придумали, как можно сохранить десятки видов рыб в озере Кинерет

Исследователи отметили, что в озере Кинерет обитает множество уникальных рыб, но их численность стала сокращаться и нужно предпринимать какие-то меры.

В озере Кинерет, расположенном на северо-востоке Израиля, вводятся десятки видов рыб, и некоторые из них настолько редкие, что не встречаются больше ни в одном водоеме. Однако в последние годы их численность стала сокращаться.

Об этом сообщает издание «Детали».

В связи с этим, исследователи из факультета сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Еврейского университета создали генетическую базу данных, с помощью которой можно идентифицировать виды рыб, обитающих в озере, и контролировать их состояние.

В новом исследовании эксперты взяли образцы плавников рыб для извлечения ДНК и секвенирования водных обитателей со всего озера Кинерет и источников воды в этом районе, чтобы каждая особь, взятая в качестве образца, была также идентифицирована внешне.

Чтобы окончательно определить вид рыб, ученые сравнили отобранные образцы ДНК с уже существующими в международной базе данных, которая открыта для широкой публики.

«Курсор» писал ранее, что в озере Кинерет отдыхающие заметили змею, которая спокойно плавала в воде.

Еще мы писали, что озеро Кинерет долгое время наполнялось водой. И вот в сети появилось видео, на котором можно увидеть последствия этого процесса для одного из прибережных городов.