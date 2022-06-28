На видео удалось снять необычную змею, которая плавает в озере Кинерет

На видео видно, как мимо змеи проплывает лодка с туристами. Примечательно, что окрас пресмыкающегося насыщенно черный.

В озере Кинерет отдыхающие заметили змею, которая спокойно плавала в воде. Ролик уже опубликовали в социальных сетях. Его в TikTok выложил пользователь Амит Хайон, оно набрало там уже более 50 тысяч просмотров.

Примечательно, что змея имеет черный окрас, что довольно необычно. Ознакомиться с видео можно ниже:

תיעדו מבהיל | נחש שחור שוחה בכינרת ליד אנשים (קרדיט: שימוש לפי סעיף 27 א’ לחוק זכויות יוצרים) pic.twitter.com/fDH2yDNN7u — וואלה! (@WallaNews) June 28, 2022

Примечательно, что в озере Кинерет уже не первый раз видят змей. Отдыхающие видели даже ядовитых гадюк.

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