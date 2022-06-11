Ученые выяснили, почему собаки стали стали лучшими друзьями людей

Во время одомашнивания они подвергались сильному отбору по темпераменту, поведению и когнитивным способностям. Однако генетическая основа этих способностей до конца не изучена.

Человек смог одомашнить собак примерно 29 тысяч лет назад. И вот ученые из Университета Адзабу заявили, что лучшими друзьями людей эти животные стали благодаря генетическим мутациям.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам экспертов, мутации помогли снизить стресс щенков, а потому стресс при контакте с человеком у них был куда меньше, чем у их предков. Во время одомашнивания собаки подвергались суровому отбору по поведению и когнитивным способностям.

Японские ученые провели эксперимент, в ходе которого разделили собак на две группы (собаки похожие по генотипу на волков и остальные породы). Каждой группе дали по 2 задачи. Всего в эксперименты задействовали 624 питомца.

Первая задача состояла в поиске еды по определенным сигналам. Второе задание подразумевало открытие контейнера с едой.

Как оказалось, собаки, чей генотип больше похож на волчий, куда меньше обращали внимание на сигналы людей, чем те, чей генотип более «одомашнен».

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