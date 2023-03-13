Угрожает и забрасывает балкон фекалиями: жительницу Кирьят-Моцкин преследует бывший

55-летняя жительница Кирьят-Моцкин обратилась в мировой суд с ходатайством о предотвращении угрожающих преследований со стороны своего бывшего возлюбленного, который также является ее соседом.

Об этом пишет krayot.mynet.

Израильтянка рассказала, что мужчина срывает ее одежду с сушилки на балконе, забрасывает его фекалиями, а также угрожает ей и постоянно стоит возле входной двери. По ее словам, преследования начались сразу же после расставания, потому что мужчина не принимает ситуацию и пытается вернуть романтические отношения силой.

Женщина отметила, что экс-возлюбленный ведет себя агрессивно и она боится, что он может ее избить.