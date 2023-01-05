Жителя Тель-Авива посадили в тюрьму за непрерывные звонки бывшей девушке

25-летнего жителя Тель-Авива приговорили к 4,5 месяцам тюремного заключения за то, что он непрерывно звонил бывшей девушке после разрыва.

Об этом сообщает 12 канал.

Судья отметил, что у девушки случился нервный срыв после того, как молодой человек звонил ей 1031 раз с разных устройств, хотя она просила оставить ее в покое.

Известно, что у пары есть общий ребенок, но женщина решила расстаться с мужчиной и отправилась жить к родителям после того, как подверглась насилию с его стороны. Обвиняемый обещал измениться и просил прощения, но девушка поставила точку. В конце концов, он начал донимать ее звонками с разных телефонов, из-за чего у нее начались приступы тревоги, она переживала и за сына, и за себя.

Девушка обратилась в суд, оформив запрет, согласно которому мужчине запрещалось прямо или косвенно донимать ее. Но он не прекращал звонки и был задержан полицией.

Прокуратура возбудила против него уголовное дело за домогательства, нарушение правопорядка и нарушение судебного запрета («цав архака»).

Судья приговорил мужчину к 4,5 месяцев тюремного заключения, 6 месяцам испытательного срока и обязал выплатить истице компенсацию в размере 3 тысячи шекелей.

«Курсор» писал ранее, что с 1991 года, когда в Израиле началась конституционная реформа, доверие населения к суду снизилось на 30 процентов.