Украины выдвинула требования к Израилю на фоне визита Коэна в Киев ‒ СМИ

Украина выдвинула несколько требований к Израилю в преддверии запланированного визита министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, среди которых публичное осуждение российского вторжения и выражение поддержки территориальной целостности страны, Подробнее об этом информирует The Times of Israel, ссылаясь на новостной сайт Walla. В отчете со ссылкой на израильских и украинских официальных лиц говорится, что Украина также обратилась к Израилю с …

Украина выдвинула несколько требований к Израилю в преддверии запланированного визита министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, среди которых публичное осуждение российского вторжения и выражение поддержки территориальной целостности страны,

Подробнее об этом информирует The Times of Israel, ссылаясь на новостной сайт Walla.

В отчете со ссылкой на израильских и украинских официальных лиц говорится, что Украина также обратилась к Израилю с просьбой одобрить кредит в размере 500 миллионов долларов; оказать помощь сотням раненых солдат и мирных жителей; и для нового правительства взять на себя обязательство продолжать планы по разработке, среди прочего, гражданской системы предупреждения о ракетном нападении.

Украинский чиновник, цитируемый в докладе, говорит, что возможная встреча Коэна с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от готовности Израиля предпринять шаги в пользу Киева.

«Президент не встретится с Коэном для фотосессии», — говорит чиновник, хотя израильский чиновник предсказал, что они встретятся.

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