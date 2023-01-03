Эли Коэн созвонился с лавровым: о чем шла речь

Ожидается, что в ближайшее время министр иностранных дел побеседует с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с главой российского мид сергеем лавровым.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

«Министры обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также темы регионального характера», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал, что отношения Израиля с США «стоят во главе наших приоритетов».

«Нет замены израильско-американским связям, — сказал он. — Это долгосрочное стратегическое партнерство, основанное, прежде всего, на общих ценностях и на общих интересах».

После церемонии встречи в МИД запланирована его беседа с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Коэн также сказал, что Израиль является ключевым партнером Европы и имеет возможность углубить свои связи с ЕС.

Затем он коснулся соглашений Авраама, объявив, что следующая встреча Форума Негева состоится в марте в Марокко.

«Расширение действия Авраамских соглашений — это вопрос не «если», а «когда», — сказал он.

Относительно Украины Коэн сказал, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.

Также Курсор писал о том, что сенатор США Линдси Грэм отреагировал на комментарии министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о российско-украинской войне и написал в Твиттере, что «молчать о преступном поведении россии — не лучший вариант».

«Гуманитарная помощь Украине будет продолжена», — сказал Коэн, пояснив, что также планирует поговорить с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.

Сенатор Грэм ответил в Твиттере на замечания только что вступившего в должность министра. «Я рад видеть, что г-н Коэн, новый министр иностранных дел Израиля, уделяет первостепенное внимание стратегическим отношениям между США и Израилем и поддерживает продолжение гуманитарной помощи Украине, — написал он в Твиттере. — Однако мысль о том, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении россии в Украину, немного нервирует».

«Надеюсь, г-н Коэн понимает, что когда он будет говорить с российским лавровым, то будет говорить с представителем военного преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах», — добавил сенатор от Южной Каролины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.