Ультраортодоксальная пара обвинила Нью-Йорк в жилищной дискриминации

Семья из восьми человек заявляет, что сталкивается с религиозными предрассудками из-за того, что ей неоднократно отказывали в предоставлении жилья из-за большого количества детей.

Пара ортодоксальных евреев во вторник, 6 апреля, подала в суд на два агентства Нью-Йорка, которые контролируют лотереи доступного жилья. Пара заявила, что их семья из восьми человек столкнулась с религиозной дискриминацией, когда им неоднократно отказывали из-за размера их семьи. Об этом сообщает The Times of Israel.

В иске федерального суда Манхэттена Хаим Кац и Хана Кац утверждают, что они столкнулись с дискриминацией со стороны двух лотерей доступного жилья, когда они подали заявку на трехкомнатную квартиру в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена в 2017 году.

Их адвокат, Джастин Келтон, сказал, что им неоднократно отказывали на том основании, что двое взрослых и шестеро детей имели «слишком много членов» в семье для доступного жилья.

«Как вы понимаете, очень обидно думать, что вас дискриминируют из-за вашего горячего, глубокого религиозного убеждения в том, что у вас большая семья», — сказал адвокат.

В иске говорилось, что пара искренне верит в то, что иметь много детей — это обязанность и благословение от Бога. Истцы добиваются заявления о том, что они подверглись незаконной дискриминации, в дополнение к неуказанным компенсационным и штрафным убыткам.

«И, конечно же, это фундаментальное право в этой стране исповедовать свою религию, а также право на доступное жилье. Вы не должны выбирать между этими двумя основными правами, которые нужны каждому», — сказал Келтон.

Ответчиками были названы два городских агентства — Служба сохранения и развития жилищного строительства г. Нью-Йорка и Корпорация жилищного строительства г. Нью-Йорка — вместе с несколькими компаниями.

«Мы стремимся к справедливому и равноправному процессу в нашей системе жилищных лотерей и изучаем детали этого дела», — говорится в заявлении представителя городской юридической службы.

Согласно иску, решения, основанные на размере семьи, «несоразмерно затронули ультраортодоксальных евреев, основанных на их религиозных убеждениях и принципах».

В иске упоминалось исследование, которое показало, что почти половина ультраортодоксальных еврейских семей имеет сравнительно большие семьи из четырех и более детей.

Он также отметил, что отчет Pew Research за 2013 год показал, что у ультраортодоксальных евреев в возрасте от 40 до 59 лет в среднем за всю жизнь было 4,1 ребенка, в то время как у всех остальных евреев в этой возрастной группе в среднем было 1,7 ребенка.

В марте 2019 года Управление по правам человека штата Нью-Йорк определило, что есть вероятные основания полагать, что город и некоторые компании, участвующие в лотереях доступного жилья, участвовали в незаконной дискриминации.

Келтон сказал, что его клиенты слышали о других семьях, отвергнутых лотереями доступного жилья из-за их размера. Он сказал, что семья Кац также была отклонена лотереями на аналогичных основаниях до 2017 года, но эти отказы не включены в иск, поскольку истек срок давности.

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