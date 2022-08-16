Уникальная операция во время войны: как израильские врачи помогли спасти 16-летнюю украинку

Врачи больницы «Ассута» в Ашдоде дистанционно помогали врачам в Украине во время операции, спасая ногу 16-летней девушки, которая попала под российский ракетный обстрел.

Как сообщает издание N12 News, украинские врачи сначала рассматривали возможность ампутации ноги девушки, которая получила тяжелые травмы. Однако перед этим они проконсультировались с врачами в Ассуте. Израильские врачи отговаривали от ампутации и сопровождали своих украинских коллег по видеосвязи в WhatsApp на протяжении всей сложной операции.

Об этом сообщает 7Israel National News.

По словам директора отделения детской ортопедии в Ассуте доктора Рона Ламдана, украинские врачи связались с заведующим отделением детской хирургии больницы украинцем Вадимом Капуллером, с которым они находятся в тесном контакте.

«Несмотря на пределы того, что можно было посоветовать издалека, казалось, что ногу можно спасти и ампутировать ее было бы неправильно», — сказал доктор Ламдан.

Он рассказал о том, что произошло в Украине: «Девочка очень сильно пострадала от снаряда. Отец лежал на ней сверху, спас ее, а сам погиб».

По его словам, «хотя были огромные повреждения мышц, по нашему мнению, ампутировать было неправильно. Наша консультация помогла им принять решение не делать этого и вместо этого попытаться спасти ногу. Мы надеемся, что нам это удалось. Во время видеозвонка они задавали вопросы, и мы отвечали. Это продолжалось примерно 20 минут», — сказал он.

Доктор Вадим Капуллер сообщил, что девочка сейчас находится в медикаментозной коме и на искусственной вентиляции легких после нескольких операций. Рядом с ней находится ее мать. Доктор Капуллер пытается вывезти подростка в Израиль для продолжения лечения.

Израильские специалисты в области медицины и психического здоровья помогли украинцам справиться с последствиями войны. В некоторых случаях это заключалось в оказании непосредственной медицинской помощи в лагерях беженцев или доставке раненых в Израиль для лечения. В других случаях помощь оказывалась путем приезда украинских специалистов в центры психического здоровья в Израиль для обучения лечению посттравматического стрессового расстройства.

Ранее Курсор писал, что израильский врач провел операцию в Уганде и спас жизнь 12-летней беременной девочке. Врач проводит операции пациентам с фетальным свищом, который почти неизвестен в западных странах, но очень распространен в развивающихся странах.